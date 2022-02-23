Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

23.02.2022 14:23
Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan E.İ. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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