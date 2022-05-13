Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan O.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE