Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

13.05.2022 12:28
Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan O.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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