Son Dakika Haberleri: Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı
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Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli hastanede tedavi gördüğü sırada polis tarafından yakalandı.

Hapis cezasıyla aranan şüpheli tedavi gördüğü hastanede yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli hastanede tedavi gördüğü sırada polis tarafından yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Mehmet B.'nin (52) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheli Mehmet B.'i hastanenin göğüs hastalıkları polikliniğinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:47 Kaynak: İHA
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