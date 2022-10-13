Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

13.10.2022 14:05
Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede araçtaki A.C. (30) isimli şahsın yalan tanıklık yapmak ve yol kesmek suretiyle gece vakti yağma suçlarından toplam 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca araç içerisinde bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 14 adet fişek ve bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri için adli mercilere sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hisarcık, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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