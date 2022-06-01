Hapis kararı bozulan Kadir Şeker'in avukatından merak edilen soruya yanıt: En kısa sürede tahliye olacak

Kadir Şeker, iki sene önce Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme, Şeker'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

YARGITAYİ HAPİS CEZASINI BOZDU

Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker'in cezasını fazla bularak bozdu. Kararda, maktul Duran'ın Kadir Şeker'e küfür ettiğine, üzerine yürüyerek tokat attığına ve boğazını sıkarak yaraladığına işaret edildi.

AVUKATI: EN KISA SÜREDE TAHLİYE OLACAK

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, ''Yargıtay, kararında, tahrik indirimin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini belirtti. Böylelikle cezası 10 yıla düşecek ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verebilir. Kadir, en kısa sürede tahliye olacak'' diye konuştu.

"DOSYA YEREL MAHKEMEYE TEKRAR GÖNDERİLECEK"

Kadir Şeker'in avukatlarından, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ da, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede Kadir'e verilen cezanın fazla olduğuna kanaat getirmiş, böylelikle dosya yerel mahkemeye tekrar gönderilecek. Mahkeme de uygun bulursa bir tensip duruşmasıyla, Kadir'e indirim hükümlerini uygular ve cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliye kararını verebilir" ifadelerini kullandı.