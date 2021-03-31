Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü - Son Dakika

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

31.03.2021 03:05

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü Kırşehir'de kimlik numarasının otomobil dolandırıcılığında kullanıldığını söyleyen Alper Yıldırım, 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı Cezası kesinleşen şahıs, şimdi...

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

Kırşehir'de kimlik numarasının otomobil dolandırıcılığında kullanıldığını söyleyen Alper Yıldırım, 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı

Cezası kesinleşen şahıs, şimdi Anayasa Mahkemesine başvuracak

KIRŞEHİR - Kırşehir'de 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılan Alper Yıldırım, masum olduğunu, kimlik numarasının otomobil dolandırıcılığında kullanıldığını söyledi.

10 Haziran 2013 tarihinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşen olayda, M.G. isimli vatandaş, 26 AU 643 plakalı aracını satmak için bir internet sitesine ilan verdi. İddiaya göre, ilandaki numaradan M.G.'ye ulaşarak kendisini Alper Yıldırım olarak tanıtan kişi, aracını satın almak istediğini söyledi. Pazarlık sonrası taraflar 52 bin liraya anlaştı ve ve iddiaya göre Ankara'daki bir ATM'den kartsız işlem yaparak Kırşehirli Alper Yıldırım'ın T.C. kimlik numarası ile aracın sahibi M.G.'nin hesabına 195 lira kapora gönderildi.

İddiaya göre, kısa süre sonra taraflar Bozüyük ilçesinde bir araya geldi ve dolandırıcı, aracı başka birinin adına düzenlenmiş vekaletname ile satın alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan araç sahibi M.G. ise polise suç duyusunda bulundu. M.G., aracının Bozüyük Noterliğinde bir başkasına satıldığını tespit etti.

Alper Yıldırım ise, 2 yıl 1 ay hapis ve 41 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezaevinde bir gün yattıktan sonra denetimli serbestlikten yaralanan Yıldırım, mağdur olduğunu ve dolandırıcılık olayında adının ve kimlik numarasının kullanıldığını ileri sürdü. Alper Yıldırım, "Dolandırılan kişiye Ankara'da bir ATM'den 190 lira para göndermişler. Benim adım, T.C. Kimlik numaram kullanılmış. Dolandırılan kişiye dolandırıcı, kendini Alper Yıldırım olarak tanıtmış. Yaşanan olayla hiç ilgim yok ama ceza aldım" dedi.

Mahkeme Kararını İstinaf Mahkemesine ve Yargıtay'a taşıyarak itirazda bulunan Yıldırım'ın cezası kesinleşti. Hiç otomobilinin olmadığını aktaran ve yaşananlardan ötürü 41 bin 660 lira cezası alan Yıldırım, sicilini temizlemek için Anayasa Mahkemesine başvuracak.

Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü
Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü
Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü
Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü

Alper Yıldırım, Para Cezası, Kırşehir, Anayasa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Hapis ve para cezası alan şahıs, dolandırıcıların kimlik numarasını kullandığını öne sürdü - Son Dakika
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