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Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme - Son Dakika

Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme

15.02.2022 12:53

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle öğretmenlikten Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Aksaray'da geçen yıl 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.

KAMERALARA YAKALANMIŞTI

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDE MEMUR OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.

10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ali Rıza Y. hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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milli eğitim bakanlığı, 14 Aralık, Aksaray, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme - Son Dakika
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