Aksaray'da geçen yıl 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı.
Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verilen Ali Rıza Y. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı.
Ali Rıza Y. hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme - Son Dakika