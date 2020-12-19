Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar Cezaevi'ne ait 135 yıllık Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında, bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici ve delici aletler zulası bulundu. Kesici ve delici aletler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilenecek.

Altındağ Belediyesi, günümüzde müze olarak ziyarete açık olan Ulucanlar Cezaevi'nin önündeki 135 yıllık Hapishane Çeşmesi'nde restorasyon çalışması başlattı. Çeşmenin etrafında yapılan hassas kazı sırasında, toprağın altında zulalanmış şekilde kesici ve delici aletler bulundu. Bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen aletlerin yıllar içinde paslandığı görüldü. Bazıları metal parçaların çakmağa monte edilerek yapılan, sap kısımları ip ve bez parçalarıyla sarılan kesici ve delici aletlerin, yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edildi. Yıllardır bakımsız durumda kalan ve günde binlerce kişinin önünden gelip geçtiği tarihi çeşmeden çıkan mahkumlara ait kesici ve delici aletler, görenleri şaşırttı.

MÜZEDE SERGİLENECEKLERAltındağ Belediye Başkanı Asım Balcı , ilçede 135 yıllık Hapishane Çeşmesi ile yaklaşık 250 yıllık Öksüzce Çeşmesi'ni restore etmeye başladıklarını anlatarak, "Ulucanlar Cezaevi Müzemizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu. Çeşmeden böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net. Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız" dedi.ÜNLÜ İSİMLERİ EŞYALARI SERGİLENYOR

Ulucanlar Cezaevi, 1925'ten 2006'ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme şahitlik etti. Bülent Ecevit'ten Osman Bölükbaşı'na, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a, Yusuf Aslan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar pek çok ismin yolunun geçtiği cezaevinde, aralarında İskilipli Atıf Hoca, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi idam edildi. 1 Temmuz 2006'da kapatılan cezaevi daha sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Cezaevindeki o dönemin koşullarına göre düzenlenen müzenin içerisinde mahkum olan ünlü isimlerin kişisel eşyaları da yer alıyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi'nin kitabesinde ise 1885 yılında yaptırıldığı yazıyor.