Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu - Son Dakika

Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu

19.12.2020 13:15
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu, System.String[]

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar Cezaevi'ne ait 135 yıllık Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında, bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici ve delici aletler zulası bulundu.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Ulucanlar Cezaevi'ne ait 135 yıllık Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında, bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen kesici ve delici aletler zulası bulundu. Kesici ve delici aletler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilenecek.

Altındağ Belediyesi, günümüzde müze olarak ziyarete açık olan Ulucanlar Cezaevi'nin önündeki 135 yıllık Hapishane Çeşmesi'nde restorasyon çalışması başlattı. Çeşmenin etrafında yapılan hassas kazı sırasında, toprağın altında zulalanmış şekilde kesici ve delici aletler bulundu. Bir dönem cezaevinde kalan mahkumlara ait olduğu düşünülen aletlerin yıllar içinde paslandığı görüldü. Bazıları metal parçaların çakmağa monte edilerek yapılan, sap kısımları ip ve bez parçalarıyla sarılan kesici ve delici aletlerin, yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edildi. Yıllardır bakımsız durumda kalan ve günde binlerce kişinin önünden gelip geçtiği tarihi çeşmeden çıkan mahkumlara ait kesici ve delici aletler, görenleri şaşırttı.

MÜZEDE SERGİLENECEKLERAltındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçede 135 yıllık Hapishane Çeşmesi ile yaklaşık 250 yıllık Öksüzce Çeşmesi'ni restore etmeye başladıklarını anlatarak, "Ulucanlar Cezaevi Müzemizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu. Çeşmeden böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net. Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız" dedi.ÜNLÜ İSİMLERİ EŞYALARI SERGİLENYOR

Ulucanlar Cezaevi, 1925'ten 2006'ya kadar Türk demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme şahitlik etti. Bülent Ecevit'ten Osman Bölükbaşı'na, Nazım Hikmet'ten Necip Fazıl'a, Yusuf Aslan'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar pek çok ismin yolunun geçtiği cezaevinde, aralarında İskilipli Atıf Hoca, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Mustafa Pehlivanoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi idam edildi. 1 Temmuz 2006'da kapatılan cezaevi daha sonra restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Cezaevindeki o dönemin koşullarına göre düzenlenen müzenin içerisinde mahkum olan ünlü isimlerin kişisel eşyaları da yer alıyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi önündeki Hapishane Çeşmesi'nin kitabesinde ise 1885 yılında yaptırıldığı yazıyor.


Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu
Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu

Altındağ Belediyesi, Ulucanlar Cezaevi, Hapishane, Altındağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı 8 kişi hayatını kaybetmişti! Gaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntüler Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak
Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı         
13:22
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı         
11:05
Partililerini 'koltuk sevdasına düşmekle' eleştirmişti! Muhittin Böcek, başka partiye geçeceği iddialarını yalanladı Partililerini 'koltuk sevdasına düşmekle' eleştirmişti! Muhittin Böcek, başka partiye geçeceği iddialarını yalanladı         
10:30
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor         
09:11
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar         
08:17
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı?         
18:08
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 13:34:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonunda mahkumların kesici alet zulası bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei