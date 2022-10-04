Hapishanedeki uyuşturucu çeteleri çatıştı! 15 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Hapishanedeki uyuşturucu çeteleri çatıştı! 15 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı

04.10.2022 10:33

Ekvador'da Latacunga hapishanesinde çıkan çatışmada 15 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer 20 kişinin de yaralandığı olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Çatışma sonrası bazı mahkumların firar ettiği belirlendi.

Ekvador'un başkenti Quito'nun 80 kilometre güneyinde bulunan Latacunga hapishanesinde mahkumlar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI ARASINDA ÇATIŞMA

Ulusal Cezaevi Kurumundan yapılan açıklamaya göre çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yetkililer, olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirtti. Çatışmanın ardından bazı mahkumlar hapishaneden kaçarken, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

GEÇEN YIL 316 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ülkedeki hapishanelerde 316, bu yıl ise 90 kişi öldürüldü. Cezaevlerindeki şiddetin kapsamlı bir politikanın olmamasından, kötü yaşam koşullarından ve yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hapishanedeki uyuşturucu çeteleri çatıştı! 15 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hapishanedeki uyuşturucu çeteleri çatıştı! 15 kişi yaşamını yitirirken 20 kişi de yaralandı - Son Dakika
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