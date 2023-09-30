Cezaevinden tahliye olduğu gün evinin önünde can verdi! Akıllara durgunluk veren olay kamerada - Son Dakika

Cezaevinden tahliye olduğu gün evinin önünde can verdi! Akıllara durgunluk veren olay kamerada

Son Güncelleme: 30.09.2023 10:39

Ürdün'de cezaevinden tahliye edilen bir kişi, evinin önünde kendisi için kutlama yapanlardan birinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ürdün'de çeşitli suçlardan hapiste yatan kişi için son duruşmada tahliye kararı verildi. Tahliye olduktan sonra cezaevinden kendisini almaya gelenlerle birlikte evinin önüne gelen kişiyi burada acı bir son bekliyordu.

KENDİSİ İÇİN YAPILAN KUTLAMADA CAN VERDİ

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda, hapishaneden çıkan bir adamın arabayla mahallesine getirildiği görülüyor. O anlarda şahsın yakınları kutlama adı altında havaya ateş açtı. Tahliye edilen adam arabadan indiği sırada silahlar art arda ateşlendi. O anlarda kurşunlardan biri, kutlamalara sebep olan ve özgürlüğüne yeni kavuşan adama denk geldi. Şahıs acı bir şekilde hayatını kaybetti.

Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Cezaevinden tahliye olduğu gün evinin önünde can verdi! Akıllara durgunluk veren olay kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden tahliye olduğu gün evinin önünde can verdi! Akıllara durgunluk veren olay kamerada - Son Dakika
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