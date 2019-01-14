Hapisteki Eski Nissan Yöneticisinin Eşi, Japon Adaletini Eleştirdi

Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un eşi, tutuklu yargılanan kocasının maruz kaldığı gözaltı koşullarından yakınarak Japon yargı sisteminin işleyişini eleştirdi.

Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un eşi, tutuklu yargılanan kocasının maruz kaldığı gözaltı koşullarından yakınarak Japon yargı sisteminin işleyişini eleştirdi.



Carole Ghosn, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Tokyo şubesine yazdığı mektupta, kocasının maruz kaldığı uzun süreli gözaltı uygulamasının "ülkenin adil olmayan ve acımasız adli sistemini gözler önüne serdiğini" belirterek "Hiç kimse, sanıkları itirafa zorlamak üzere tasarlanmış böylesine ağır koşullarda gözaltında kalmaya zorlanmamalı." ifadesini kullandı.



Ghosn, mektubunda kocasının Japon savcılar tarafından yanında avukatı olmadan sorgulandığını, ısıtması olmayan hücrede tutulduğunu, yalnızca pirinç ve arpadan oluşan yemeklerle beslenmek zorunda kaldığını, egzersiz için günde yalnızca 30 dakika hava boşluğuna çıkarıldığını ve ancak haftada 2 ya da 3 kez banyo yapmasına izin verildiğini ifade etti.



Kocasının gözaltında kaldığı 2 haftada 3 kilogram zayıfladığına dikkati çeken Ghosn, tüm bu koşulların sanığı atılı suçları itirafa zorlamaya yönelik olduğunu savundu.



Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, şirketin yönetiminde olduğu dönemde kazancını düşük göstermek ve bireysel yatırımlarından doğan zararları şirkete ödeterek yatırımcı güvenini ihlal etmek suçlamalarıyla 19 Ekim'de Tokyo'da gözaltına alınmıştı.



Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.



Ghosn, geçen hafta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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