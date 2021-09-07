Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

Mardin'in Savur ilçesinde eniştesini öldürdüğü için 27 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl şartlı tahliye olan, 4 gün önce de eşi Emine Pulent'i öldürüp kaçan Abdulkadir Pulent, dağlık arazide yanında av tüfeğiyle ölü olarak bulundu. Pulent'in intihar ettiği ihmali üzerinde durulduğu belirtildi.

3 Eylül günü kırsal İçören Mahallesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışında, kendilerine ait üzüm bağına götürdü. KARISINI ÖLDÜRÜP KAYIPLARA KARIŞTI Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'i öldürüp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bağda Emine Pulent'in cesedini buldu. Pulent'in cenazesi, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. CANSIZ BEDENİ BULUNDU Amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i öldürüp adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 yıl önce de şartlı tahliye edildiği tespit edilen Abdulkadir Pulent'in yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, güvenlik korucularının yardımıyla şüphelinin gidebileceği adreslere nokta operasyonlar düzenlendi. Arazide de arama çalışmalarının sürdüren ekipler, Pulent'in eşini öldürdüğü üzüm bağına 5 kilometre uzaklıkta, yanında av tüfeği, cansız bedenine ulaştı. İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNE DURULUYOR İntihar ettiği üzerinde durulan Abdulkadir Pulent'in cenazesi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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