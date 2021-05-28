Hapla intihara kalkışan Ceylin'den 1 hafta sonra acı haber - Son Dakika

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, 7 gün önce hap içerek, intihar girişiminde bulunan Ceylin K. (14), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sultanhisar'da ailesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi Ceylin K., 20 Mayıs'ta, evlerinin salonunda yarı baygın bulundu. Hap içerek, intihara kalkıştığı belirlenen Ceylin K., ailesi tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Ceylin K., tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Ceylin K., dün akşam hayatını kaybetti. Ceylin K.'nin ailesi ve arkadaşları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ceylin K.'nin cenazesi, Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

- Aydın