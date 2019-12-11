Son Dakika Haberleri: Hapoel Bank Yahav: 83 - 72 Teksüt Bandırma
Son Dakika Spor Hapoel Bank Yahav: 83 - 72 Teksüt Bandırma - Son Dakika Spor

Hapoel Bank Yahav: 83 - 72 Teksüt Bandırma

6 saat önce

Kudüs'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstünlükle gitti.

Hapoel Bank Yahav: 83 - 72 Teksüt Bandırma, System.String[]

Kudüs'teki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-17 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-37 üstünlükle gitti.


Üçüncü çeyreği de 60-56 galip bitiren İsrail ekibi mücadeleyi 83-72 kazandı.


İsrail, Kudüs, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:23 
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