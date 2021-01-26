Happy new year from Turkey! Are you tired of seeing the same places on New Year's Eve? Would you like to see new cities, new environments, to meet new people? So let the countdown begin and discover Turkey. Turkey is ready to make your wishes come true in 2021!
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26.01.2021 10:44:33. #1.11#
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