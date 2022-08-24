Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük - Son Dakika
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Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük

24.08.2022 23:56
Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük

Happy Healthy, mental sağlığınızı ölçebilen ilk giyilebilir cihazı piyasaya sürüyor. Happy Ring isimli akıllı yüzük duyuruldu.

Giyilebilir teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Dr. Dustin Freckleton ve Tinder'ın kurucusu olarak bilinen Sean Rad'ın yeni girişimi Happy Health, ilk ürününü duyurdu. Happy Ring adındaki akıllı yüzük sayesinde ruh hali ve stres seviyesi takip edilebilecek.

Akıllı yüzük Happy Ring özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz dönemde 60 milyon dolarlık fonlama alan Happy Health, ilk ürününü satışa çıkarıyor. Biyometrik sensörler ve yapay zeka kullanan Happy Ring, kullanıcının ruh halini takip etmeyi ve stres seviyesini ölçmeyi hedefliyor.

Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük

Şirketin açıklamasına göre, akıllı yüzükte elektrodermal aktivite (EDA) sensörü bulunuyor. Akıllı yüzükte ayrıca insan derisine uygun dört elektrot, dört ışık, ivmeölçer ve iki sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sayede değişen stres seviyesini takip ediyor. Yapay zeka ise "mental karnenizi" oluşturabiliyor.

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Sean Rad'ın açıklamasına göre Happy Ring, stresinizi yönetmenize ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacak. Bilimsel olarak kanıtlanmış egzersizleri yapay zeka aracılığıyla kullanıcıya sunacaklarını da söyledi.

Happy Health kurucu ortağı Paul Berns, "Fitness yolculuğunuzda size yardımcı olacak birçok giyilebilir cihaz olsa da, zihni ve genel refahınız üzerindeki etkisini yaygın olarak görmezden gelirler. Duygusal durumumuzu ölçme ve anlama yeteneği, daha iyi sağlıkla sonuçlanan alışkanlıkları belirlememize yardımcı olacak" dedi.

Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük

Happy Ring için bekleme listesi de açılmış durumda. Yüzük için ön ödeme yapan kullanıcılar öncelikli olacakken; aylık, yıllık veya 24 aylık abonelik katmanla sunulacak. Abonelik fiyatları ise aylık 30 dolar, yıllık 24 dolar ve 24 aylık ise 20 dolar civarında.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tinder kurucusundan zihin sağlığını ölçen akıllı yüzük - Son Dakika

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