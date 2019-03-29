Happy Moon's Grup' Tan Yeni Marka

Türkiye'de büyük porsiyonları, uygun fiyata, konforlu ortamlarda sunmayı ve lüksü erişilebilir hale dönüştürmeyi ilke edinen Happy Moon's, lezzet severleri dünya mutfağından seçenekler ile buluşturacak ve food courtlarda servis verecek yeni markası BOB'S KITCHEN'ı açtı.

İlk şubesi ZORLU AVM food court katında açılan BOB'S KITCHEN, yemek yerken hem doyuruculuk hem de uygun fiyata lezzet arayanlara Dünya mutfağından seçeneklerle hazırlanan menüsü ile cevap verecek. Food Courtlarda porselen tabaklar ile zengin menüsünü servis verecek olan BOB'S KITCHEN her gün farklı yemek arayanların uğrak yeri olmaya aday.

Happy Moon's Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "Happy Moon's gerek üstün lezzetleri gerek hizmet kalitesi ile Türkiye'nin aranan markalarından biri konumundayken bu anlayışı food courtlara taşımaya karar verdik. Food courtlarda birçok yemek seçeneğini aynı anda sunan, müşterilerin kendilerini restoranda hissedeceği şekilde porselen tabak ve metal çatal bıçak servisi ile servis veren ve ana ürün yanında verilen yan ürünler ile de doyuruculuğu uygun fiyat ile birleştiren bir marka kurmayı amaçladık. " dedi.

İlk olarak Zorlu AVM' de yolculuğuna başlayan markanın, Türkiye genelinde birçok AVM'ye açılarak büyümesi planlanıyor.

Happy Moon's Grup olarak halen İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa ve Antalya'da 25 mağazasıyla hizmet verdiklerini ve Happy Moon's markasının konsepti gereği büyümesini daha organize, daha yavaş yaptıklarını ancak yeni konseptleri BOB'S KITCHEN ile çok daha hızlı şekilde büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Happy Moon's Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu "Türkiye'de food courtları uzun süredir gözlemlemekteydim. Bu alanlarda restoran şeklinde servis vererek, birçok farklı mutfaktan lezzeti bir arada sunabilen marka konusunda bir eksiklik olduğunu, müşterilerin ise her gün aynı yemekleri tercih etmek yerine farklı alternatif arayışında olduğunu gördüm. Bu açığı kapatmak üzere neler yapabiliriz düşüncesiyle, uzun değerlendirme ve araştırma süreçleri sonunda yeni markamızı oluşturmaya karar verdik. Şimdilerde ise bu çalışmalarımızın meyvesi olarak ilk şubemizi Türkiye'nin sayılı avm'lerinden biri olan Zorlu AVM 'de açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Happy Moon's ile edindiğimiz tecrübemizi, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz ederek yeni markamıza yansıtmayı planlıyoruz. Bunun müşteri tarafına da bu şekilde yansımasını bekliyor ve istiyoruz." diyerek markanın kuruluş amacını ifade etti.

BOB'S KITCHEN doğru hizmet anlayışı, uygun fiyatı, doyurucu menüleri ve zengin menü seçenekleri ile hızlı şekilde büyüme potansiyeline sahip ve bu büyümeyi hem şirket mağazaları açarak hem de franchise vererek gerçekleştirmesi planlanıyor.

Bu konuda da Happy Moon's tecrübesini arkasına alan BOB'S KITCHEN yakında birçok noktada karşınıza çıkmayı amaçlıyor.