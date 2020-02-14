Happy Moon's şubeleşme adımlarını devam ettirdi

Kuruluşunun 20'nci yılını geride bırakan restoran zinciri, Türkiye genelinde 30'uncu şubesini Samsun'da hizmete aldı.



Kaliteli restoran anlayışı, zengin menüsü ve erişilebilir fiyat avantajlarıyla; 'ulaşılabilir lüks' kavramını restoran ve kafe işletmeciliğine uygulayan Happy Moon's Grup, ülke geneline yayılma hedefini 2020 yılında da sürdürüyor. Yeni yıla yeni şubesiyle giriş yapan grup, 60 bine yakın öğrencinin lisans eğitimi aldığı Samsun'da yer alan bir AVM'de 30'uncu şubesiyle hizmet vermeye başladı. Toplamda 575 metrekarelik kapalı alan ile 323 metrekarelik bahçe alanına sahip ve 316 kişilik misafir kapasitesi olan restoran; 65 kişilik deneyimli ekibiyle konuklarını ağırlıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit, Bursa, Antalya ve Mersin illerinin yanı sıra Bakü'de de hizmet veren Happy Moon's, Karadeniz'deki ilk şubesiyle konuklarının vazgeçilmez adresi olmayı amaçlıyor.



"Yıl sonuna kadar 10 yeni şube daha açacağız"



Yeni yılı yeni şubeleriyle taçlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Happy Moon's Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, "Biz, 'ulaşılabilir lüks' kavramını ülke geneline yaymayı amaçlıyoruz. Tüm çalışmalarımıza bu hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Bu kapsamda da yıla hızlı bir giriş yaparak Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk şubemizi Samsun'da açtık. Böylece şube sayımız 30'a ulaştı. Yıl sonuna kadar 10 yeni şube daha açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL