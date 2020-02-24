Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı - Son Dakika Ekonomi

Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı

32 dakika önce

Happy Moon's Grup, yeni markası Happy Moon's Icon'un ilk restoranını Akmerkez'de açtı.

Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı, System.String[]

Happy Moon's Grup, yeni markası Happy Moon's Icon'un ilk restoranını Akmerkez'de açtı. İtalyan mutfağı ağırlıklı dünya mutfağı menüsü sunan Icon, 200 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip…

Akmerkez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05 
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