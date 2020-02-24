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Happy Moon’s yeni markası Icon, Akmerkez’de açıldı
32 dakika önce
Happy Moon's Grup, yeni markası Happy Moon's Icon'un ilk restoranını Akmerkez'de açtı.
Happy Moon's Grup, yeni markası Happy Moon's Icon'un ilk restoranını Akmerkez'de açtı. İtalyan mutfağı ağırlıklı dünya mutfağı menüsü sunan Icon, 200 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip…
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:05
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