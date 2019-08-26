Son Dakika Haberleri: Hapşuu Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Hapşuu Filmi

38 dakika önce

Hapşuu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hapşuu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Hapşuu Filmi, System.String[]

Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.

Yönetmen: Kenan Öztürk

Senaryo: Arzu Yurtseven

Oyuncular: Lemi Filozof

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Hapşuu

Yapımcı Firma: Siyah Martı

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.10.2019


Hapşuu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kenan Öztürk, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük kiralık evin balkonundan atlayan 14 yaşındaki kız, fuhşa zorlanmış
Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:32:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hapşuu Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]