Hapşuu Filmi

Hapşu ve arkadaşları Meli, Vızz, Taka Tuka’nın yepyeni maceraları hızla devam ediyor. Bu kez, bir de misafirleri var, Lemi Filozof. Lemi ağabeylerine başlarından geçenleri heyecanla anlatırken, birlikte çok eğleniyorlar.

Yönetmen: Kenan Öztürk

Senaryo: Arzu Yurtseven

Oyuncular: Lemi Filozof

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Hapşuu

Yapımcı Firma: Siyah Martı

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 75 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.10.2019



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