Son Dakika Haberleri: Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi
Son Dakika Yaşam Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi - Son Dakika

Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi

6 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden engelli çocuk annesi Asiye Kırdaş, maddi imkansızlıkları nedeniyle harabe durumdaki evde yaşamını sürdürüyor.

Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden engelli çocuk annesi Asiye Kırdaş, maddi imkansızlıkları nedeniyle harabe durumdaki evde yaşamını sürdürüyor.


Tekkeköy ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan Asiye Kırdaş, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Yardıma muhtaç bir durumda olan iki çocuk annesi Asiye Kırdaş, 7 ay önce eşi Naci Kırdaş'ın hayatını kaybetmesi sonrası 600 TL'lik dul maaşı ile geçimini sürdürmeye çalışıyor. Zor şartlar altında olduğunu ifade eden anne Kırdaş, engelli kızına bakmak ve harabe durumdaki evinin düzeltilmesi için gerekli mercilere başvurduğunu, kesin bir çözüm yolu bulamadığını ifade etti.


Kışla Mahallesi'nde yaşayan Asiye Kırdaş, soğuk kış aylarında sıcak bir ev aradığını belirterek yetkililerden evinin yapılmasını talep etti. - SAMSUN

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü
Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı Tecavüz görüntüleriyle fuhuşa zorlanan kadın, yazışmaları delil olarak sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Harabe durumdaki evde yaşam mücadelesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]