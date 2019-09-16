Harabe evde kalan 7 kişilik aileye valilik sahip çıktı

Kırıkkale'de elektriksiz harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5'i çocuk 7 kişilik ailenin okula giden 3 çocuğu babalarının cep telefonu ışığı ile ders çalışıyor. Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı.



Kırıkkale'de Kızılırmak Mahallesi'ndeki harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 5'i çocuk, anne ve baba aynı odada yatıp kalkıyor. Elektriği olmayan evde babası H.Ö.'nün (57) cep telefonu feneriyle ders çalışan 6. sınıf öğrencisi B.Ö. Takdir Belgesi, (11) 7. sınıf öğrencisi M.Ö. (13) Teşekkür Belgesi aldı. 4. sınıf öğrencisi B.Ö. (9) ise sınıfını başarılı bir şekilde geçiyor.



"Babasının elindeki cep telefonu feneriyle ders çalışıyor"



Aile evlerinde ziyaret eden Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanın gözlerimize inanamadık. Beş çocuklu bir aile. Annenin kulakları az duyuyor. Baba astım-bronşit hastası ve akciğerlerinde küçülme var. Evinde elektrik hiç yok. Gaz betondan atılan parçalarla, inşaatlardan artan tahtalarla kendilerine yuva yapmışlar. Tavanlar gördüğünüz gibi evde sıva yok, tuğlaları çamurla tutturmuşlar. ya çocuklar: Babası kızının takdirname aldığını söyledi. Kız derslerine babasının elindeki cep telefonu feneriyle çalışıyor. Öbür kızda çok zeki fakat çok dengesini kaybedip düşüyormuş. Değerli gönlü bol arkadaşlar benim sizlerin cömertliğinden hiç şüphem yok. Bu aile yardıma var mısınız?" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine harekete geçen Kırıkkale Valiliği aileye yardım eli uzattı. Yeni bir ev hazırlanana kadar 7 kişilik ailenin harabe evden çıkartılıp otele yerleştirildiği öğrenildi. - KIRIKKALE