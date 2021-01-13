Harabe evde yaşayan engellinin yüzünü hayırseverler güldürdü - Son Dakika

Antalya'da yıkılmak üzere olan harabe evde tek başına yaşayan engelli kişi, hayırseverlerin desteğiyle sıcak bir yuvaya kavuştu.

Konyaaltı ilçesi Gökçam Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki inşaat ustası Recep Kıllar'ın sağ kolu ve sol bacağı, beş yıl önce çalıştığı inşaatın 5. katından düşmesi sonucu felç oldu.

O günden sonra konuşamayan, duvarı ve çatısı yıkılmak üzere olan tek odalı kendine ait harabe evde yalnız yaşayan Kıllar ile komşuları İnci (60) ve Kerim Kırma (65) çifti, bir süre ilgilendi. Kırma çifti, yüzde 70 engelli hale gelen ve koltuk değnekleriyle hareket edebilen Kıllar'ın yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Kıllar'ın daha rahat bir ortama kavuşmasını isteyen çift, Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformu yetkilisi Doğan Elden ile irtibata geçti.

Elden'in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine hayırseverler seferber oldu. Engelli maaşıyla geçinen Kıllar, hayırseverlerin desteğiyle prefabrik evine kavuştu.

"Hep birlikte el ele vererek gerçekleştirdik"

Platform yetkilisi Doğan Elden, Kırma çifti sayesinde haberdar oldukları Recep Kıllar'ın yaşadığı yeri iyileştirmek için hareket ettiklerini kaydetti.

Şiddetli bir yağmurda yıkılabilecek bir evde yaşayan Kıllar için sosyal medyada yaptıkları yardım çağrısına olumlu dönüş aldıklarını vurgulayan Elden, şöyle konuştu:

"Çevremizde güzel ve gönüllü insanlar var. Kış gelmeden başını sokabileceği sıcacık bir yuvaya yerleşmesini istedik. Yokluğun, çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu bildiğimiz için bu seferberliğe başladık. Hep birlikte el ele vererek her şeyi gerçekleştirdik. Recep Kıllar'ın daha fazla üzülmesini istemedik. Onu böyle görünce ben de çok üzülüyorum. Hayırseverler sayesinde prefabrik ev alındı. İnandık, umut ettik ve başardık. Bugün sıcak yuvasına kavuştu. İnşallah hayatında bundan sonra da daha güzel şeyler olacak."

- "Destek olmaya devam edeceğiz"

Emekli öğretmen Kerim Kırma, yolda yürürken rastladığı Recep Kıllar'ın konuşamayıp el ve ayağının tutmadığını görünce üzüldüklerini dile getirdi.

Kıllar'ın evini görünce üzüntülerinin katlandığını anlatan Kırma, "Her tarafı yıkılmış virane bir evdi. Allah kimseyi evsiz ve barksız bırakmasın. Gerçekten üzülecek bir durumu vardı. Elimizden geldiği kadar, yaptığımız yemeklerden bir parça getirmeye çalıştık. Yıkık virane evden, buraya getirildi. Biz Kıllar'a destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İnci Kırma da altı ay önce taşındıkları mahalledeki komşusunun durumuna çok üzüldüklerini, o yüzden eşiyle bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.