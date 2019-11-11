Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor
7 saat önce
Türkiye'ye göç eden ve harabeye dönmüş evde yaşayan Filistinli aile, hayırseverlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
Türkiye'ye göç eden ve harabeye dönmüş evde yaşayan Filistinli aile, hayırseverlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.
Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri'de Sahabiye mahallesi Yıldırım caddesinde bir eve yerleşen, iş bulamadıkları için geçim sıkıntısı çeken ve yatacak yatak bile alamayan Filistinli ailenin ferdleri aynı odada ve yer yataklarında birlikte uyuyorlar.
Kullanılamaz hale gelmek üzere olan evlerinde yaşam mücadelesi veren aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. - KAYSERİ
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