Son Dakika Haberleri: Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor
Son Dakika Güncel Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor

Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor

7 saat önce

Türkiye'ye göç eden ve harabeye dönmüş evde yaşayan Filistinli aile, hayırseverlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.

Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor, System.String[]

Türkiye'ye göç eden ve harabeye dönmüş evde yaşayan Filistinli aile, hayırseverlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.


Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri'de Sahabiye mahallesi Yıldırım caddesinde bir eve yerleşen, iş bulamadıkları için geçim sıkıntısı çeken ve yatacak yatak bile alamayan Filistinli ailenin ferdleri aynı odada ve yer yataklarında birlikte uyuyorlar.


Kullanılamaz hale gelmek üzere olan evlerinde yaşam mücadelesi veren aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:47 Kaynak: İHA
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