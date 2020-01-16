Harabe sera akvaryum balığı üretim tesisi oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 12 yıl önce kaderine terk edilip harabeye dönen sera, müthiş bir dönüşümle akvaryum balığı üretim tesisi oldu. 26 milyon dolarlık yatırımla akvaryum balığı üreten tesis, Türkiye'nin her yerine balık gönderiyor.



Esnaf ve ziraat mühendisi Ömer Çapraz, akvaryum balığı üretmek için 2008 yılında atıl durumda bulunan seranın kullanım hakkını aldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'tan destek alan Çapraz, kaplıca bölgesinde bulunan tesise yatırımda bulunarak, akvaryum balığı üretme tesisinin temellerini attı. Kurduğu tesisle ülke ekonomisine 26 milyon dolarlık katma değer kazandıran Çapraz'ın 36 bin nüfuslu bir ilçede atıl durumda bulunan bir mekandan Türkiye'ye hitap eden bir tesis oluşturması ise takdir topluyor.



Ömer Çapraz, sıcak ve soğuk suyun birleşimi ile akvaryum balığı üretimi için en uygun şartları sağladıklarını ifade ederek, tesisin bugün kendi sektöründe Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi. Çapraz, 2008 yılında Hisaralan bölgesinde atıl hale gelen tesiste sıcak su avantajını değerlendirip doğal bir akvaryum balık üretme fikrini Başkan Yavaş ile paylaştığında siyasi görüş olarak tamamen zıt fikirli olmasına rağmen o gün kendisine destek olmasının anlamlı olduğunu belirterek, "O anlayış başarıyı getirdi" dedi.



Belediye Başkanı Yavaş'ın verdiği destek sayesinde bu işletmeyi kurduğunu ifade eden Çapraz, "Bu işletmede 20'den fazla insana iş imkanı sunuyor, irili ufaklı 40 çeşit akvaryum balığını üretip ülke genelinde pazarlayarak ülkemize önemli düzeyde katkı sağlıyoruz. Bu akvaryum balığı üretimi kafamda canlandığı zaman Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'ın da desteği ile bu tesise 2008 yılında başladık. Pazarımız oluştuktan sonra yaklaşık 500 havuzluk bir tesis, Türkiye'nin en büyük balık üretim tesisini kurduk buraya. Burada ürettiğimiz 40 çeşit balığı Türkiye'nin hemen hemen her iline göndermekteyiz. Buradan giden balık büyük metropollerde, evlerde, akvaryumlarda insanların göz zevkine hitap etmektedir" dedi. - BALIKESİR