HARABEDE YAŞAYAN AİLENİN YENİ EV MUTLULUĞU - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kadın esnafların öncülüğünde 13 ay önce kurulan Serendipçe Derneği ilçeye bağlı Meydandüzü köyünde harabe halindeki binada yaşayan 4 çocuklu ihtiyaçlı Köy ailesine yeni ev yaptırdı. 200 bin liraya mal olan yeni evlerinin içini ilk kez gören ve gözyaşlarını tutamayan Hatice Köy (27) "Bir rüyadaymışım gibi, hala inanamıyorum. Eski evde çocuklar sürekli hastalanıyordu" dedi.

Erbaa ilçesinde 13 ay önce ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek için kadın esnafların öncülüğünde kurulan ve gün geçtikçe üye sayılarını arttıran Serendipçe Derneği Meydandüzü köyünde harabe haldeki evde yaşayan 4 çocuk sahibi Şükrü (38) ve Hatice Köy çifti için yeni ev yaptırdı. Orman işçisi olarak çalışan Şükrü Köy ve Hatice Köy'ün çatısı akan, tabanında delikler bulunan evini görenler durumu dernek yönetimine iletti. Dernek yönetimi yaptığı araştırma sonucu aileye yardım etmeye karar verdi. İlçedeki kamu kurumları, STK'lar, esnaflar ve vatandaşların desteği ile 66 gün önce Şükrü Köy'e ait arsanın üzerine ev inşa edilmeye başlandı. Erbaa Belediye Başkan Vekili Bahtiyar Südütemiz, Başkan Yardımcısı Elif Altuntaş Ayral ve Serendipçe Derneği Başkanı Beyhan Şerbetçi'nin katılımıyla, inşası tamamlanarak iç döşemesi yapılan ev aileye teslim edildi. Evin içini ilk kez gören Hatice Köy göz yaşlarını tutamadı.

'SICAK YUVALARI OLDU'

13 ay önce ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için dernek kurduklarını ifade eden Serendipçe Derneği Başkanı Beyhan Şerbetçi "Daha ağırlıklı olarak bayanlar var, bayan esnaflar var. Aslında 2 kişi başladık biz. Sonra 3 olduk, 4 olduk, çoğaldık. Sonra derneğimizi kurduk. Erbaalıların aslında bu dernek. Tam 66 günde yaptık biz bu evi. 200 bin TL gibi bir masrafı oldu. Tabi ki hayırseverlerin vermiş oldukları destekle, hayırlarını yapan herkesten Allah razı olsun. Biz dernek olarak aracıyız. Hiçbir koşulda biz yaptık demiyoruz. Ailemiz için hayırlı olsun inşallah. Güle güle otursunlar. En azından sıcak yuvarları oldu. O ev yaşanılacak bir ev değildi. Tadilat yapalım dedik ama tadilatla olabilecek gibi değildi. Ama çok şükür rabbimin izniyle, Erbaa şehrinin hayırseverleriyle yaptık biz bu işi" dedi.

'RÜYADA GİBİYİM'

7 yıldır 1 göz odada virane evde yaşadığını ifade eden Hatice Köy ise "Sanki bir rüyadaymışım gibi. Hala inanamıyorum. Hala eski ev aklıma geliyor. İnşallah bir daha da olmaz yani. Soğuk, fare, yılan, geçen sene evin içinde yengeç bile oldu yani. Her şey çıkıyordu. Çocuklarım sürekli bitleniyordu. Özellikle çok hastalanıyordu. Maddi durumdan dolayı çoğu zaman hastaneye bile götürmediğim zamanlar oluyordu. Allah razı olsun, konu komşunun erzak yardımı, bez yardımıyla bugüne geldik" diye konuştu.