Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi

Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları

08.04.2022 15:45

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde enkaz altından 25 ceset daha çıkarıldı.

Rusya- Ukrayna savaşının ilk günlerinden bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Borodyanka şehrinde enkaz altından 25 ceset daha çıkarıldı.

Ukrayna ordusunun geçen hafta yeniden kontrolü sağladığı şehirde bir taraftan mayın temizleme çalışmaları sürerken diğer yandan bombardımanlar nedeniyle yıkılan binaların enkazından sivillerin cesetleri çıkarılıyor.

AA muhabirine konuşan Borodyanka Belediye Başkanı Georgiy Yerko, şehirde iki gündür devam eden arama çalışmaları sırasında 25 sivilin cesedinin enkaz altından çıkarıldığını söyledi.

Şehirdeki evlerin Rus savaş uçakları tarafından bombalandığı için içindeki insanların kurtulma şansları olmadığını kaydeden Yerko, "Daha yüzlerce cesedin bulunmasını bekliyoruz." dedi.

Savaş başladığı ilk günlerde Rusya'nın uçak saldırıları düzenlediği ilk yerleşimin Borodyanka olduğuna dikkati çeken Yerko, "Şehrin girişinde uçakla ilk vurdukları bir evde biri çocuk olmak üzere 6 kişi öldürüldü." diye konuştu.

Rus ordusunun şehre girerken herkese ve her şeye ateş açmaya başladığını belirten Yerko, şehirde hiçbir asker üs veya merkezin olmamasına rağmen Rusların burayı özellikle uçaklarla ağır bir şekilde bombaladıklarını kaydetti.

Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları
Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları
Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları

YORUMLAR
500
Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Harabeye dönen Borodyanka havadan görüntülendi Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı Borodyanka'da enkaz çalışmalarında 26 kişinin cesedine ulaşıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika


Son Dakika
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:24 Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi!
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Harabeye dönen Borodyanka'da enkaz kaldırma çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement