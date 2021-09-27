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Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak - Son Dakika

Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak

27.09.2021 16:03

- (Özel haber) Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak Cebeci İnönü Stadı yıkımının yüzde 40'ı tamamlandı Ankara'da bulunan yarım asırlık Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımı yüzde 40 oranında tamamlandı.

- (Özel haber) Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak

Cebeci İnönü Stadı yıkımının yüzde 40'ı tamamlandı

ANKARA - Ankara'da bulunan yarım asırlık Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımı yüzde 40 oranında tamamlandı. Cebeci İnönü Stadı'nın yıkım işlerinde şantiye şefi Ertan Öztürk, "Millet bahçesi olacak burası. Camisi, yürüyüş yerleri ve havuzları olacak. Millet rahata ve huzura varacak" dedi.

Ankara'nın birçok futbol kulübü ile spor organizasyonlarına hizmet eden 37 bin kişilik Cebeci İnönü Stadyumu'nun yıkımına 7 Temmuz'da başlanmıştı. 1967'de yapılan ve yarım asrı aşan süredir ayakta duran Cebeci İnönü Stadı'nda yıkım çalışmalarında yüzde 40 ilerleme kaydedildi. Cebeci İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından Millet Bahçesi kurulacak. Millet Bahçesi alanında koşu yolu, çocuk oyun alanı, su bahçesi, peyzaj donatı elemanları, yaya yürüyüş yolları, masa tenisi, bisiklet yolu, açık otopark, biyolojik gölet, bostan bahçesi, süs havuzu ve tematik bahçeler yer alacak. Toplam 46 bin metrekarelik alana kurulacak Millet Bahçesi'nde 472 metrekarelik Millet Kıraathanesi, 8 bin 555 metrekarelik kapalı otopark ve 241 metrekarelik el sanatları atölyesi bulunacak.

Cebeci Stadı'nın yıkım işlerinde şantiye şefi olarak görev yapan Ertan Öztürk İHA muhabirine yaptığı konuşmasında, şunları kaydetti:

"Burası çok kötü bir yer olduğu ve başıboş insanlar gezdiği için halka faydalı bir yer yapılabilmesi için yıkılıyor. Millet bahçesi olacak burası. Camisi, yürüyüş yerleri ve havuzları olacak. Millet rahata ve huzura varacak."

"Şu an yıkımının yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz"

Yaklaşık 4 ay önce çalışmalara başladıklarını dile getiren Öztürk, "Mayıs ayının sonuydu. Bu hale getirebildik. 47 günlük çalışmamamızın sıkıntısını çekiyoruz. Şu an burada 2 iş makinemiz çalışıyor. Yaklaşık olarak 7 kişilik personelimiz var. Şu an yıkımının yüzde 40'ını tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

"Onların yüzünden 47 gündür burası bekledi"

Mimarlar Odası'nın açıkları bir dava ile yıkım çalışmalarını 47 gün sekteye uğrattığını ifade eden Öztürk, "Normalde buranın yıkım işini bitirmiştik. Şu an için bunları konuşmayacaktık. Ama onların yüzünden 47 gündür burası bekledi. Biz burayı gördüğünüz gibi Mimarlar Odası'nın kararı bozulduktan sonra 24 gün içerisinde bu hale getirdik" diye konuştu.

"Bir aile buradan kendi başına kenarından kıyısından geçme şansı yok"

Halkı huzura kavuşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Burası çok rahatsız bir yer. Bir aile buradan kendi başına kenarından kıyısından geçme şansı yok. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik inşallah güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Cebeci Stadı'nın şu an sadece üst kısmının yıkıldığı bilgisini veren Öztürk, "Buranın alt katı da var. Alt katlarına daha girmedik. Az bir yerimiz kaldı. 25-30 metrelik. Orayı da yıktıktan sonra alt tarafın temizliğini de yapacağız. Burayı park haline getireceğiz" dedi.

Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak
Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak
Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak
Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak

Ertan Öztürk, İnönü Stadı, Futbol, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harabeye dönen Cebeci İnönü Stadı Millet Bahçesi olacak - Son Dakika


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