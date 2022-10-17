Harabeye dönen Lyman kentinde kalan sivillerin kış hazırlıkları - Son Dakika
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Harabeye dönen Lyman kentinde kalan sivillerin kış hazırlıkları

17.10.2022 10:38

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken geçen ay Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin elinden geri alınan harabeye dönmüş Lyman kentinde yaşama tutunmaya çalışan sivillerin kış hazırlıkları zor şartlar altında devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken geçen ay Ukrayna ordu su tarafından Rus güçlerinin elinden geri alınan harabeye dönmüş Lyman kentinde yaşama tutunmaya çalışan sivillerin kış hazırlıkları zor şartlar altında devam ediyor. Çatışmaların şiddeti nedeniyle barınma alanları enkaza dönen kasaba sakinleri, evlerinin bahçelerini yaşam alanı olarak kullanıyor. Lymanlılar, açık alanda oluşturdukları mutfaklarda yemeklerini pişirip derme çatma kulübelerde barınıyor. Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başlamasıyla yakacak odun arayışına giren Ukraynalılar, kütüklere böldükleri ağaçları el arabalarıyla kulübelerine taşıyor. Kasabada genç nüfus yok denecek kadar az. Yaşlılar, açık alanda yaktıkları ateşte yemek pişirip su kaynatıyor. Gıda malzemelerine erişim yardımlarla sınırlı olduğu için bazı kasabalılar, ormandan topladıkları mantarları pişirip açlıklarını gidermeye çalışıyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harabeye dönen Lyman kentinde kalan sivillerin kış hazırlıkları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Harabeye dönen Lyman kentinde kalan sivillerin kış hazırlıkları - Son Dakika
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