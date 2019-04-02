Haraç Cinayetinin Şüphelisi Tutuklandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisinden haraç istediği iddiasıyla İbrahim Gönül'ü (30) tabancayla vurarak, öldüren kahve sahibi Dursun Kayı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisinden haraç istediği iddiasıyla İbrahim Gönül'ü (30) tabancayla vurarak, öldüren kahve sahibi Dursun Kayı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay, pazar günü saat 16.30 sıralarında Altındağ semtindeki 5711 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehane sahibi Dursun Kayı ile işyerinin önüne gelen İbrahim Gönül arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kayı, kahvehanedeki tabancasını alıp, Gönül'e art arda ateş etti.



Başı ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Gönül, ihbar üzerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra kaçan Dursun Kayı ise saklandığı Kokluca Mezarlığı'nda Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Dursun Kayı, polisteki ifadesinde İbrahim Gönül'ün kendisinden haraç istediğini daha önce de bu nedenle kavga ettiklerini anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Dursun Kayı, tutuklandı.



ÖLDÜRÜLEN GÖNÜL'ÜN 2 AĞABEYİ 2 SALDIRININ TETİKÇİSİ



İbrahim Gönül'ün 2004 yılında 'Sinemacılar Kralı' olarak bilinen İzmirli iş insanı Yavuz Çamlıca ile şoförü Enver Aktaş ve kardeşi Bülent Çamlıca ile koruma görevlisi emekli polis memuru Ramadan Dinarlı'nın öldürüldüğü 2 ayrı silahlı saldırı olayının tetikçisi oldukları iddiasıyla 4'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sabri Gönül ve Ali Gönül'ün kardeşi olduğu ortaya çıktı.



- İzmir

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