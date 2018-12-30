Son Dakika Haberleri: Haraç İçin Dükkanı Basan Kişilere Ateş Açtı: 1 Yaralı (2)

Haraç İçin Dükkanı Basan Kişilere Ateş Açtı: 1 Yaralı (2)

51 dakika önce

5 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.

Haraç İçin Dükkanı Basan Kişilere Ateş Açtı: 1 Yaralı (2), System.String[]
5 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:29 Kaynak: DHA

Kocaeli, Kartepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tantuniciye Narkotik Baskını! "Başka Yok" Dedi Önlüğünden Uyuşturucu Fışkırdı Genç Girişimci, Kurduğu Ekiple Aldatılma Şüphesi Üzerine Eş Takibi Yapıyor

İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Patronun Bu Kurnazlığına Dikkat! Firma İsim Değiştirdi, Çalışanlar Tazminatlarını Alamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 21:20:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haraç İçin Dükkanı Basan Kişilere Ateş Açtı: 1 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]