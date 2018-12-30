Haraç İçin Dükkanı Basan Kişilere Ateş Açtı: 1 Yaralı (2)
51 dakika önce
5 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:29 Kaynak: DHA
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