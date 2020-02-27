Haraç istedikleri market sahibinin oğlunu bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Haraç istedikleri market sahibinin oğlunu bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Haraç istedikleri market sahibinin oğlunu bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Konya'da bir gün önce gittikleri markete ikinci kez giderek haraç isteyen 3 şüpheli, haraç vermeyi kabul etmeyen market sahibinin oğlunu bacağından bıçakladı.

Haraç istedikleri market sahibinin oğlunu bıçaklayan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Konya'da bir gün önce gittikleri markete ikinci kez giderek haraç isteyen 3 şüpheli, haraç vermeyi kabul etmeyen market sahibinin oğlunu bacağından bıçakladı. Market sahibine silah da doğrultan 3 şüpheli, yaşanan boğuşması sırasında olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İhsaniye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir markete gelen 3 şahıs, market sahibi Bedri T.'den kendilerini koruma karşılığında 500 lira haraç istediği iddia edildi. Bu sırada iş yeri sahibinin oğlu Mustafa T., para vermeyi kabul etmeyip şahıslara marketten gitmelerini söyledi. Bunun üzerine yaşanan tartışma sonrası şüphelilerden Ahmet U., Mustafa T.'yi bacağından bıçakladıktan sonra market sahibine silah doğrulttu. Market sahibi Bedri T., yaşanan boğuşma sırasında kendisine doğrultulan silahı şahsın elinden alarak havaya ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, iş yerine baskına gelen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin de gelmesiyle yaralı Mustafa T. yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerden Ahmet U., Mehmet Ali Ç. ve Mehmet T. ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet U.'nun olaydan bir gün önce de aynı iş yerine gelerek 140 TL aldığı öne sürüldü. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
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