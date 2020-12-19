Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı

19.12.2020 09:50
Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da haraç istediği esnafı tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da haraç istediği esnafı tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Olay, 22 Ekim'de akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki esnafa gelen 2 kişi, Cemil Yenigün'ü haraç vermesi için tehdit etti. Zanlılar, haraç vermeyen Yenigün'ü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı esnafı ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlıların kimliklerini ve adresleri tespit edildi. Polis, Kasım ayında Mete Hüseyin Y.'yi, gözaltına aldı. Zanlı Mete Hüseyin Y. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer zanlının yakalanması için çalışmasını sürdüren polis, Mehmet Y. isimli zanlıyı da geçtiğimiz hafta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki zanlı da suçlamaları kabul etmedi. - ADANA

Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı

Meydan Mahallesi, Seyhan, Adana, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Haraç isteyip esnafı yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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