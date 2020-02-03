Haraç'tan bir şampiyonluk daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi sporcusu Ece Haraç, 2020 Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.



Gençler Türkiye Şampiyonası Aydın'da tamamlandı. Didim Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 47 takım ve 281 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda oynadığı 4 maçın ardından finale yükselen Ece Haraç, finalde Özge Yılmaz'ı 11-4, 12-10 ve 11-9 setlerle 3-0 mağlüp ederek 2020 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu. Ece Haraç ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Gamze Çotra ile mücadele ettiği çiftler yarışlarında finalde Nur Sarı/Özge Yılmaz çiftine 3-0 mağlüp olarak Genç Çiftler Türkiye ikincisi oldu. Takım müsabakalarında 3. grubu 2 galibiyetle lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk 8 maçlarında Bu Piliç SK takımına 3-1 mağlüp oldu. 5-8 maçlarında Seramikspor 3-0 ve 1955 Batman Belediyespor takımını 3-2 mağlüp eden yeşil-beyazlılar turnuvayı 5. sırda tamamladı. - BURSA