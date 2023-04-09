Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

09.04.2023 13:58

Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Gaziantep'te iş yerini açtığı esnada kendisinden haraç isteyen bir şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti.

Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te iş yerini açtığı esnada kendisinden haraç isteyen bir şahıs tarafından kalbinden bıçaklanan esnaf hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde iş yerini açan motor ustası Umut Koç (40), bu esnada kendisinden haraç isteyen bir şahısla tartışmaya başladı.

Haraç vermeyi reddedince kalbinden bıçaklandı

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında haraç vermeyi reddeden Umut Koç kalbinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz esnaf, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Umut Koç'un cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıp kurumunda yapılan işlemlerden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı olduğu değerlendirilen V.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haraç vermeyen esnaf kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika


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