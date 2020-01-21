Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiası ile gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiası ile gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgah açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlenmiş, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgah için haraç vermeyen kişilerin, kahvehanenin alt katındaki özel bölümde sopalarla dövüldükleri ve saçlarının kesildiği tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda, kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

8 zanlı gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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