Harakani Havalimanı'ndan 39 bin 774 yolcu uçtu

Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı'nda 39 bin 774 yolcuya hizmet verildi.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı iç hat yolcu trafiği 39 bin 774, toplam yolcu trafiği ise 39 bin 774 oldu.



2019 yılı Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 254, toplam uçak trafiği 254 olarak gerçekleşti.



2019 yılı Ağustos ayında Kars Harakani Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 423 ton oldu.



Kars Harakani Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 352 bin 145, uçak trafiği 2 bin 432, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 3 bin 285 ton olarak gerçekleşti. - KARS