Son Dakika Haberleri: Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı
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Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı

1 saat önce

Kadir Gecesi dolayısıyla Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı, System.String[]
Kadir Gecesi dolayısıyla Ebu'l Hasan Harakani Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde kendisinden övgüyle bahsettiği Hazreti Mevlana'dan 200 yıl önce yaşamış olan Ebu'l Hasan Harakani'nin Kars'ta bulunan türbesini ziyaret etmek için 81 ilden ve yurt dışından çok sayıda insan gelerek Harakani Türbesini ziyaret ederek dilekte bulunuyor. Özellikle Kadir gecesi olması nedeniyle yüzlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen Harakani türbesinde dualar edildi, dilekler tutuldu.

Hasan Harakan-i türbesini ziyaret eden vatandaşlar türbe içerisini doldurdu, kimi vatandaşlar ise dilek ve dualarının kabul olduğu için türbe çevresinde bulunan vatandaşlara şeker ve lokum ikram etti. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:38 Kaynak: İHA
Mevlana Celaleddin Rumi, Kars, Kadir Gecesi, Yaşam
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