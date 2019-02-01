Haralar Bölgesi Restore Edilerek Ata Sporları Yaşatılacak

Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden birisi olan ve Sivas'ta orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, ata sporlarının ve geleneksel kültürlerin yaşatıldığı bir mekan haline gelecek.

Osmanlı Devleti'nin önemli şehirlerinden birisi olan ve Sivas'ta orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi aygır depoları, ata sporlarının ve geleneksel kültürlerin yaşatıldığı bir mekan haline gelecek.



Danişment Gazi Mahallesi, Sivas-Ankara yolu üzerinde yaklaşık 250 bin metrekare alana sahip olan Tarihi Haralar Bölgesi'nin Sivas'a yeniden kazandırılması için çalışmalar hız kazandı. Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen merkezin değerlendirme toplantısı Vali Salih Ayhan başkanlığında yapılarak, projenin detayları görüşüldü. İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilgili kurum ve şube müdürleri, AB ve Dış İlişkiler Bürosu, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı. Toplantıda ilk olarak firma tarafından hazırlanan proje sunum eşliğinde anlatıldı.



Tarihi Aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, fizibilite anlamında ciddi bir mesafe kat edildiğini ifade eden Ayhan, artık somut adımlar atılma zamanının geldiğini, ilk etapta alanda bulunan 11 adet tarihi eserin restorasyon projelerinin hazırlanıp kurul onayının alındığını belirtti. Tarihi binaların restorasyon ihalesinin kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, onarımların tamamlanarak ziyarete açılacağını dile getirdi.



Haralar Bölgesi'nde Sivas'ın tüm dokularını yansıtacak güzel bir mekan oluşturmak istediklerini ifade eden Ayhan,"Ankara ve Nuri Demirağ Havalimanı güzergahı olması nedeniyle ilimizin her dokusu bu bölgede yansıtılacak. Tarihi mekanlar 'Minia Sivas' ile canlandırılacak. Geleneksel ata sporlarının yapılacağı ve yöresel ürünlerin satılacağı bir mekan oluşturacağız. İlçelerimiz ve köylerimizden getirilecek olan organik ürünler burada teşhir edilecek ve pazar sorunu ortadan kalkmış olacak." diye konuştu.



Gelecek yıl hizmet verecek



Vali Ayhan, Haralar Bölgesi'ne yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getirerek,"Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekan olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu; çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Buradaki tarihi eserlerin her birine de ayrı bir fonksiyon vereceğiz." şeklinde konuştu.



İlk Adım Anıtı'da düzenlenecek



Diğer yandan mevcut bölgede bulunan 'İlk Adım Anıtı'da düzenlenerek, yeni bir görünüme kavuşturulacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a ilk ayak bastığı yer olan bölgede peyzaj çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Salih Ayhan,"Bölge, yapılacak olan tüm detaylı çalışmalar ile birlikte zengin bir hale gelecek. Buradan geçen ziyaretçiler bu alanı görmeden, ziyaret etmeden, fotoğraf çekinmeden gitmeyecekler. Böylece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatırasını kongre ruhuna uygun bir şekilde yaşatacağız." dedi. - SİVAS

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