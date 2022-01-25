HARAMİDERE D-100'DE MAHSUR KALANLAR BEYAZ ESARETİ ANLATTI - Son Dakika

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İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Haramidere Rampası'nda mahsur kalan ve araçlarının içinde geceyi geçiren vatandaşlar yaşadıklarını esareti anlattı.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Haramidere Rampası'nda mahsur kalan vatandaşların bir kısmı otomobillerini yollara bırakıp otellere yerleşti. Bir süre sonra oteller de dolunca içeriye yalnızca hamile ve çocuklu olan kadınlar alındı. Otele gitmeyenler ise geceyi otomobillerinin içerisinde uyuyarak geçirdi. Bazı vatandaşlar ise yolda kalan sürücülere çay ikramında bulundu.

OTELE 700 LİRA ÖDEDİM

Otomobilini yolda bırakıp geceyi otelde geçirdiğini ifade eden Doğukan Mutlu, Aracımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Akşam 19.00'da aracımı bıraktım ve otele gittim. Otele 700 lira ödedim. Otellerde yer yoktu, telefonla rezerve ettiğimiz odaların satılmış olduğunu da gördük. şeklinde konuştu.

EKREM BAŞKAN BEYLİKDÜZÜ HALKI OLARAK BİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Furkan Yener, Hiç iyi değilim. Ekrem Başkan'a seslenmek istiyorum. Beylikdüzü halkı olarak mağdur olduk, bizi yüzüstü bıraktı. Arabanın içerisinde uyudum. Ardından eve gitmeye çalıştık ifadelerini kullandı.

SAĞ OLSUN İBB ARACI GELDİ BAYAĞI TEMİZLEDİ

Gece yürüyerek eve gittiğini söyleyen Hasan Tartal, Saat 16.00'da kara yakalandık, 17.30 gibi arabımızı bırakıp eve yaya gittik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aracı geldi buraları temizledi. Şimdi de kalan ince kısımları temizliyoruz diye konuştu.

GECE ARABADA YEĞENİMLE TİTREYE TİTREYE UYUDUM

Yeğeni ile birlikte otomobillerinin içerisinde titreyerek uyuduklarına dikkat çeken Savaş Polat, Dün yaklaşık 5 saat yolda kaldık. Gece aracımı park halinde bıraktım. Gece arabada yeğenimle titreye titreye uyudum. Yardım bekliyorum en azından bir kürek olsa iyi olur. Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne yufka götürmeye gidiyordum, arabayı çıkarırsam yufkasını vereceğim sonra tekrar işime geri döneceğim dedi.

MAHSUR KALANLARA ÇAY SERVİSİ YAPTIK

Otel çalışanı Derya Kılıç ise mahsur kalan vatandaşlara çay ikram ederek, Burada bayağı araç kalmıştı, mahsur kalanlara çay servisi yaptık, onları içeriye aldık ve yer olmadığı için lobide ağırladık. Birlik olduğumuz sürece biz var oluruz dayanışma çağrısında bulundu.

OTELE HAMİLE VE ÇOCUKLU OLANLARI ALDIK

Otel yöneticisi Gökhan Aygün ise, Bizim otelimiz mobilya fuarından dolayı zaten doluydu. Dolası olmasına rağmen 50-60 oda geldi, hamile ve çocuklu olanları aldık. Ancak alamadığımız çok kişi oldu dedi.