Haramidere'de atıklar nedeniyle koku ve kirlilik oluştu - Son Dakika

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kötü koku ve kirlilik gözlendi.
Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede yeşil tabakalar ve köpükler oluştu. Derenin kenarında bulunan bir kanaldan dereye siyah sular karıştığı görüldü.
Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku oluştu.
Kaynak: AA
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