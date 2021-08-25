Haramidere'de atıklar nedeniyle koku ve kirlilik oluştu - Son Dakika

Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku oluştu.

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derede yeşil tabakalar ve köpükler oluştu. Derenin kenarında bulunan bir kanaldan dereye siyah sular karıştığı görüldü.

Esenyurt 'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kötü koku ve kirlilik gözlendi.

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