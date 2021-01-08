Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi
08.01.2021 09:25
Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu.
Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi
İSTANBUL - Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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