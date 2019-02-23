Son Dakika Haberleri: Haramidere'de Metrobüs Kazası

Haramidere'de Metrobüs Kazası

1 saat önce

Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHAHaramidere'de metrobüs kazası meydana geldi.

Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA

Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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