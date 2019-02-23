Haramidere'de Metrobüs Kazası
1 saat önce
Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHAHaramidere'de metrobüs kazası meydana geldi.
Haber-Kamera Cemil ÖZDEMİR - İstanbul
DHA
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:46 Kaynak: DHA
Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada
Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi
Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak