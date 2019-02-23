Son Dakika Haberleri: Haramidere'de Metrobüs Kazası

Haramidere'de Metrobüs Kazası

17 dakika önce

İstanbul Haramidere'de bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı.

İstanbul Haramidere'de bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Haramidere durağında yolcularını indirmek için durakta duran bir metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken iki metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Metrobüs kazası nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken kaza yapan metrobüslerin yoldan alınmasıyla sonrasında seferler normale döndü.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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