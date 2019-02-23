Haramidere'de Metrobüs Kazası
17 dakika önce
İstanbul Haramidere'de bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı.
İstanbul
Haramidere'de bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Kazada bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Haramidere durağında yolcularını indirmek için durakta duran bir metrobüse arkasından gelen metrobüs çarptı. Hemen olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Çarpmanın etkisiyle bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralanırken iki metrobüste de maddi hasar meydana geldi. Metrobüs kazası nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken kaza yapan metrobüslerin yoldan alınmasıyla sonrasında seferler normale döndü.
(Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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