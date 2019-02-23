Haramidere'de Metrobüs Kazası
1 saat önce
Haramidere'de metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı.
Haramidere'de metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı.
Alınan bilgiye göre, kaza, metrobüsün Haramidere Sanayi durağı Beylikdüzü
istikametinde meydana geldi.
Metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle, durakta bekleyen metrobüse çarptı.
Kaza sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:49 Kaynak: AA
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