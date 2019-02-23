Son Dakika Haberleri: Haramidere'de Metrobüs Kazası

Haramidere'de Metrobüs Kazası

1 saat önce

Haramidere'de metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı.

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Haramidere'de metrobüs, durakta bekleyen metrobüse çarptı.

Alınan bilgiye göre, kaza, metrobüsün Haramidere Sanayi durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi.

Metrobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle, durakta bekleyen metrobüse çarptı.

Kaza sonucu yaralanan bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel
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