Haramidere'de Metrobüs Kazası (3)
29 dakika önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHAHaramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul
DHA
Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.
Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:13 Kaynak: DHA
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