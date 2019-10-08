Son Dakika Haberleri: Haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı (2)

Haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı (2)

1 saat önce

HARAMİDERE'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

Haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı (2), System.String[]

HARAMİDERE'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.  2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.

Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüs2 arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı.

Metrobüs Durağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Feci olay! Talihsiz adam ayağını kaptırdığı çapa makinesiyle hastaneye kaldırıldı İstanbul'da metrobüsler çarpıştı: 6 yaralı Kılıçdaroğlu, Trump'ın sözleri üzerinden iktidara yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 14:28:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haramidere'de metrobüs kazası: 8 yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]