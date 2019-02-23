Haramidere'de Metrobüs Kazası (Ek Aktüel Görüntüler)
1 saat önce
HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.
HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü
yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:11 Kaynak: DHA
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