Son Dakika Haberleri: Haramidere'de Metrobüs Kazası (Ek Aktüel Görüntüler)

Haramidere'de Metrobüs Kazası (Ek Aktüel Görüntüler)

1 saat önce

HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.

Haramidere'de Metrobüs Kazası (Ek Aktüel Görüntüler), System.String[]
HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

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