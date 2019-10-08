Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)
1 saat önce
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
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