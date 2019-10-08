Son Dakika Haberleri: Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)
Son Dakika Güncel Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)

Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1)

1 saat önce

Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

Haramidere'de metrobüs kazası: yaralılar var (1), System.String[]
Haramidere metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.  2 metrobüsün çarpışması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ediyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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